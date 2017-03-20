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В.Лутковская просит КСУ признать неконституционной норму о предоставлении льгот только определенной группе УБД

В.Лутковская просит КСУ признать неконституционной норму о предоставлении льгот только определенной группе УБД

Киев • УНН

 • 9736 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась в Конституционный суд с представлением о признании неконституционным нормой закона, которая предусматривает предоставление льгот только определенной группе участников боевых действий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу офиса Омбудсмена.

"По информации офиса омбудсмена, в законе " О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты " " государство обеспечивает участникам боевых действий и детям, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в профессионально-технических и высших учебных заведениях, - до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, государственную целевую поддержку для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях ".

"Однако предусмотрены льготы устанавливаются не для всех участников боевых действий, а только для отдельной их группы, а именно для лиц, которые признаются участниками боевых действий в соответствии с п. 19 статьи 6 закона. Такое разграничение участников для целей предоставления соответствующей социальной льготы содержит признаки дискриминации ", - отмечается в представлении Омбудсмена.

В связи с этим Уполномоченный по правам человека зверулася в КСУ с просьбой признать положения части седьмой статьи 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" в части формулировки "указанным в пункте 19 части первой статьи 6 настоящего Закона ", которое ограничивает предоставление предусмотренных льгот только к определенной группе участников боевых действий по признаку принадлежности к категории, противоречащим частям первой и второй статьи 24 и части первой статьи 46 Конституции Украины.

Как сообщал УНН, из 23 льгот, которые прописаны в законе о статусе ветеранов войны, участники АТО получают лишь несколько .

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