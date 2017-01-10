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В.Лутковська прокоментувала стан здоров'я військового-дезертира з Криму

В.Лутковська прокоментувала стан здоров'я військового-дезертира з Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська прокоментувала стан здоров’я військового-дезертира з Криму Максима Одинцова у зв’язку з надходженням листа від російської колеги Тетяни Москалькової. Про це УНН повідомили в прес-службі Омбудсмена.

“Це питання ми обговорювали ще наприкінці грудня під час двоетапного спільного візиту до Сімферопольського і Миколаївського СІЗО. Я підтверджую надані раніше запевнення в тому, що мною будуть вжиті всі можливі в межах компетенції заходи для забезпечення його права на отримання необхідної медичної допомоги. Так, зокрема, йому вже зроблено рентген, та до кінця тижня запланована консультація з лікарем-травматологом із системи Міністерства охорони здоров’я”, — повідомила В.Лутковська.

Окрім того, В.Лутковська підписала звернення, в якому попросила Т.Миколаївну в межах її компетенції максимально сприяти у переведенні Станіслава Клиха до установи, яка розташована якомога ближче до кордону з Україною, а також сприяти у встановленні місцезнаходження Миколи Карпюка, оскільки з початку його етапування інформації про це досі немає

Також уповноважений з прав людини позитивно оцінила кроки, вжиті російською стороною для переміщення в Україну українських громадян, які були засуджені українськими судами до 2014 року і відбувають покарання на тимчасово окупованій території АР Крим.

“Сподіваюсь, найближчим часом все ж таки відбудеться переміщення українських громадян на материкову частину України, над цим питанням ми працюємо досить довгий час, і вже виходимо на фінішну пряму. Крім того, усвідомлюючи необхідність у проведенні постійного моніторингу дотримання прав громадян на території сусідньої держави, керуючись винятково принципом верховенства права, ми продовжуємо працювати над організацією наступного візиту, як і у попередній раз, на умовах взаємності”, — зазначила В.Лутковська.

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