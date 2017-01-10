В.Лутковская прокомментировала состояние здоровья военного-дезертира из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская прокомментировала состояние здоровья военного-дезертира из Крыма Максима Одинцова в связи с поступлением письма от российской коллеги Татьяны Москальковой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе омбудсмена.
"Этот вопрос мы обсуждали еще в конце декабря во время двухэтапного совместного визита в Симферопольский и Николаевский СИЗО. Я подтверждаю предоставленные ранее заверения в том, что мной будут приняты все возможные в пределах компетенции меры по обеспечению его права на получение необходимой медицинской помощи. Так, в частности, ему уже сделан рентген, и к концу недели запланирована консультация с врачом-травматологом из системы Министерства здравоохранения", - сообщила В.Лутковская.
Кроме того, Лутковская подписала обращение, в котором попросила Т.Москалькову в пределах ее компетенции максимально способствовать в переводе Станислава Клиха в учреждение, расположенное как можно ближе к границе с Украиной, а также содействие в установлении местонахождения Николая Карпюка, поскольку с начала его этапирования информации об этом пока нет
Также уполномоченный по правам человека положительно оценила шаги, предпринятые российской стороной для перемещения в Украину украинских граждан, которые были осуждены украинскими судами до 2014 года и отбывают наказание на временно оккупированной территории АР Крым.
"Надеюсь, в ближайшее время все же произойдет перемещение украинских граждан на материковую часть Украины, над этим вопросом мы работаем довольно долгое время, и уже выходим на финишную прямую. Кроме того, осознавая необходимость в проведении постоянного мониторинга соблюдения прав граждан на территории соседнего государства, руководствуясь исключительно принципом верховенства права, мы продолжаем работать над организацией следующего визита, как и в предыдущий раз, на условиях взаимности", - отметила В.Лутковская.