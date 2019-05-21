В Луганській області поруч з патрулем СММ пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. В неділю, 19 травня, перебуваючи у 400 м на північ від ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі спеціальної моніторингової місії чули 2 вибухи невідомого походження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"В неділю, 19 травня, перебуваючи в 400 м на північ від ділянки розведення в районі Золотого, спостерігачі чули 2 вибухи невизначеного походження на відстані приблизно 100 м до схід-південний-схід від своєї позиції, що слідували незабаром за 8 вибухами орієнтовно у 2-3 км на схід", - йдеться в повідомленні.
Проте визначити тип озброєння, яке застосували, та з’ясувати, чи були вибухи розривами снарядів або вихідним вогнем, було неможливо. Тому спостерігачі негайно покинули район.
Нагадаємо, 20 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.