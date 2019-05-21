В Луганской области рядом с патрулем СММ прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В воскресенье, 19 мая, находясь в 400 м к северу от участка разведения в районе Золотого наблюдатели специальной мониторинговой миссии слышали 2 взрыва неизвестного происхождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.
"В воскресенье, 19 мая, находясь в 400 м к северу от участка разведения в районе Золотого наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии примерно 100 м к восток-юго-восток от своей позиции, которые следовали вскоре за 8 взрывами ориентировочно в 2-3 км к востоку", - говорится в сообщении.
Однако определить тип вооружения, которое применили, и выяснить, были ли взрывы разрывами снарядов или выходным огнем, было невозможно. Поэтому наблюдатели немедленно покинули район.
Напомним, 20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенным Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.