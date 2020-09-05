В Луганській області підтвердили COVID-19 у людей з окупованої території

“За весь час досліджень в області діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений у 425 людей. З них одужали — 225 (9 за останню добу); лікуються — 197 (54 — на стаціонарі; 143 — амбулаторно). Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — 32,7 %”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що географія виявлених захворювань коронавірусом за добу наступна:



Сєвєродонецьк — 5 осіб;



Лисичанськ — 7;



Рубіжне — 2;



Новоайдарський район — 1;



Станично-Луганський район — 3;



Старобільський район — 4;



Міловський район — 7.



“Серед них: 23 з раніше визначених контактних осіб, три прибули з тимчасово окупованих територій, одна хвора на пневмонію, дві — з клінічними ознаками тяжкого перебігу ГРВІ”, — повідомили в Луганській ОДА.

Як повідомляв УНН, станом на 5 вересня в Україні зафіксовано 133 787 випадків COVID-19, з них 2811 летальних, 61 649 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2836 нових випадків. Загалом проведено 1 673 316 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 1036 пацієнтів.