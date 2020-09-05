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В Луганской области подтвердили COVID-19 у людей с оккупированной территории

Киев • УНН

 • 31606 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Луганской области зафиксировано 29 новых случаев COVID-19, из них — у трех человек, прибывших из оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает УНН.

В Луганской области подтвердили COVID-19 у людей с оккупированной территории

“За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 425 человек. Из них выздоровели — 225 (9 за последние сутки); лечатся — 197 (54 — в стационаре; 143 — амбулаторно). Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 32,7%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что география выявленных заболеваний коронавирусом за сутки следующая:

  • Северодонецк — 5 человек;
  • Лисичанск — 7;
  • Рубежное — 2;
  • Новоайдарский район — 1;
  • Станично-Луганский район — 3;
  • Старобельский район — 4;
  • Меловской район — 7.

“Среди них: 23 из ранее определенных контактных лиц, три прибыли с временно оккупированных территорий, одна больная пневмонией, два — с клиническими признаками тяжелого течения ОРВИ”, — сообщили в Луганской ОГА.

Как сообщал УНН, по состоянию на 5 сентября в Украине зафиксировано 133 787 случаев COVID-19, из них 2811 летальных, 61649 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2836 новых случаев. Всего проведено 1673316 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 1036 пациентов.

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