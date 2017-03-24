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В Лондоні у лікарні померла ще одна жертва теракту

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Великобританії в лікарні помер 75-річний чоловік, поранений під час теракту біля будівлі британського парламенту в Лондоні, передає УНН з посиланням на Reuters.

Крім 75-річного чоловіка, внаслідок нападу загинули двоє перехожих. Один з них був туристом з США, а другий — співробітник поліції.

Як повідомляв УНН, унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн. Про це повідомила прем’єр-міністр Тереза ​​Мей.

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