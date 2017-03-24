В Лондоні у лікарні померла ще одна жертва теракту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Великобританії в лікарні помер 75-річний чоловік, поранений під час теракту біля будівлі британського парламенту в Лондоні, передає УНН з посиланням на Reuters.
Крім 75-річного чоловіка, внаслідок нападу загинули двоє перехожих. Один з них був туристом з США, а другий — співробітник поліції.
Як повідомляв УНН, унаслідок терористичного нападу в Лондоні постраждали представники 11 країн. Про це повідомила прем’єр-міністр Тереза Мей.