В Лондоне в больнице умерла еще одна жертва теракта

Кроме 75-летнего мужчины, в результате нападения погибли двое прохожих. Один из них был туристом из США, а второй - сотрудник полиции.

Как сообщал УНН, в результате террористического нападения в Лондоне пострадали представители 11 стран . Об этом сообщила премьер-министр Тереза ​​Мэй.