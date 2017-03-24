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14:19 • 826 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 41507 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12:20 • 109091 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 126690 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 138603 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144004 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 131994 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121991 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Лондоне в больнице умерла еще одна жертва теракта

В Лондоне в больнице умерла еще одна жертва теракта

Киев • УНН

 • 10028 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Великобритании в больнице скончался 75-летний мужчина, раненый во время теракта у здания британского парламента в Лондоне, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Кроме 75-летнего мужчины, в результате нападения погибли двое прохожих. Один из них был туристом из США, а второй - сотрудник полиции.

Как сообщал УНН, в результате террористического нападения в Лондоне пострадали представители 11 стран . Об этом сообщила премьер-министр Тереза ​​Мэй.

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