В Лондоне в больнице умерла еще одна жертва теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Великобритании в больнице скончался 75-летний мужчина, раненый во время теракта у здания британского парламента в Лондоне, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Кроме 75-летнего мужчины, в результате нападения погибли двое прохожих. Один из них был туристом из США, а второй - сотрудник полиции.
Как сообщал УНН, в результате террористического нападения в Лондоне пострадали представители 11 стран . Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй.