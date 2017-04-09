В.Ломаченко захистив титул WBO
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Український боксер та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у поєдинку проти американця Джейсона Соси, передає кореспондент УНН.
Впродовж всього бою українець домінував на ринзі, проводячи швидкі атаки, на які, у американця не знайшлося відповідей.
Впевнено ведучи у поєдинку, "hi-tech" (прізвисько В.Ломаченка - ред.) навіть встиг пограти на публіку, провокував американця та показав, що американець може бити в повітря скільки завгодно.
У 8-му та 9-му раунді, атаки американця зазнали невдач, на що у відповідь він отримав водоспад ударів.
На 10-му раунді команда американця аідмовилась від поєдинку.
Таким чином В.Ломаченко технічним накаутом у 9-му раунді здобув 8-му перемогу на професійному ринзі.