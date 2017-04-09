В.Ломаченко защитил титул WBO

Впрожовж всего боя украинец доминировал на ринге, проводя быстрые атаки, на которые у американца не нашлось ответов.

Уверенно ведя в поединке, “hi-tech” (прозвище В.Ломаченко — ред.) Даже успел поиграть на публику, провоцировал американца и показал, что американец может бить в воздух сколько угодно.

В 8-м и 9-м раунде, атаки американца потерпели неудачи, в ответ он получил водопад ударов.

На 10-м раунд команда американца аидмовилась от поединка

Таким образом В.Ломаченко техническим накаутом в 9-м раунде одержал 8-ю победу на профессиональном ринге.