В.Ломаченко защитил титул WBO
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинский боксер и чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Соси, передает корреспондент УНН.
Впрожовж всего боя украинец доминировал на ринге, проводя быстрые атаки, на которые у американца не нашлось ответов.
Уверенно ведя в поединке, “hi-tech” (прозвище В.Ломаченко — ред.) Даже успел поиграть на публику, провоцировал американца и показал, что американец может бить в воздух сколько угодно.
В 8-м и 9-м раунде, атаки американца потерпели неудачи, в ответ он получил водопад ударов.
На 10-м раунд команда американца аидмовилась от поединка
Таким образом В.Ломаченко техническим накаутом в 9-м раунде одержал 8-ю победу на профессиональном ринге.