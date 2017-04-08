В.Ломаченко та О.Усик пройшли процедури зважування перед майбутніми боями

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. У "MGM Harborside Hotel" в американському штаті Меріленд відбулася церемонія зважування головної трійки українського вечора боксу на HBO: Василя Ломаченка, Олександра Усика і Олександра Гвоздика, повідомляє УНН з посиланням на сайт В.Ломаченка.

Вага В.Ломаченка становила 58,7 кг, натомість суперник володаря титулу за версією WBO у другій напівсередній вазі - Джейсон Соса - продемонстрував 59,05 кг, тим самим не вклавшись у рамки. На зменшення ваги американцю надали дві години.

Бій Олександр Усик – Майкл Хантер. Український боксер переважив свого візаві: 90,4 кг проти 89,8 кг.

Крім того, ваги під Олександром Гвоздиком показали 79,0 кг, а його опонент кубинець Юніескі Гонсалеса має 79,3 кг.

Додамо також, три двобої відбудуться у ніч з 8-го на 9-те квітня.

Українські Національні Новини

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