В.Ломаченко та О.Усик пройшли процедури зважування перед майбутніми боями
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У "MGM Harborside Hotel" в американському штаті Меріленд відбулася церемонія зважування головної трійки українського вечора боксу на HBO: Василя Ломаченка, Олександра Усика і Олександра Гвоздика, повідомляє УНН з посиланням на сайт В.Ломаченка.
Вага В.Ломаченка становила 58,7 кг, натомість суперник володаря титулу за версією WBO у другій напівсередній вазі - Джейсон Соса - продемонстрував 59,05 кг, тим самим не вклавшись у рамки. На зменшення ваги американцю надали дві години.
Бій Олександр Усик – Майкл Хантер. Український боксер переважив свого візаві: 90,4 кг проти 89,8 кг.
Крім того, ваги під Олександром Гвоздиком показали 79,0 кг, а його опонент кубинець Юніескі Гонсалеса має 79,3 кг.
Додамо також, три двобої відбудуться у ніч з 8-го на 9-те квітня.