В.Ломаченко и А.Усик прошли процедуры взвешивания перед будущими боями

Вес В.Ломаченко составил 58,7 кг, зато соперник обладателя титула по версии WBO во втором полусреднем весе - Джейсон Соса - продемонстрировал 59,05 кг, тем самым не уложившись в рамки. На уменьшение веса американцу дали два часа.

Бой Александр Усик - Майкл Хантер. Украинский боксер перевесил своего визави: 90,4 кг против 89,8 кг.

Кроме того, весы под Александром Гвоздиком показали 79,0 кг, а его оппонент кубинец Юниески Гонсалеса имеет 79,3 кг.

Добавим также, три поединка состоятся в ночь с 8-го на 9-е апреля.