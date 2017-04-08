В.Ломаченко и А.Усик прошли процедуры взвешивания перед будущими боями
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В "MGM Harborside Hotel" в американском штате Мэриленд состоялась церемония взвешивания главной тройки украинского вечера бокса на HBO: Василия Ломаченко, Александра Усиак и Александра Гвоздика, сообщает УНН со ссылкой на сайт В.Ломаченко.
Вес В.Ломаченко составил 58,7 кг, зато соперник обладателя титула по версии WBO во втором полусреднем весе - Джейсон Соса - продемонстрировал 59,05 кг, тем самым не уложившись в рамки. На уменьшение веса американцу дали два часа.
Бой Александр Усик - Майкл Хантер. Украинский боксер перевесил своего визави: 90,4 кг против 89,8 кг.
Кроме того, весы под Александром Гвоздиком показали 79,0 кг, а его оппонент кубинец Юниески Гонсалеса имеет 79,3 кг.
Добавим также, три поединка состоятся в ночь с 8-го на 9-е апреля.