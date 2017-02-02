В.Ломаченко проведе бій із американцем Дж.Сосою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Чемпіон світу за версією WBO в першій легкій вазі 28-річний українець Василь Ломаченко свій наступний бій проведе 8 квітня в США, передає УНН з посиланням на сайт боксера.
Суперником українця стане чемпіон WBA в цій вазі 28-річний американець Джейсон Соса (20-1-4).
“Регулярним” чемпіоном за версією WBA потенційний опонент В.Ломаченко став у червні 2016 року — в 11-му раунді технічним нокаутом Дж.Соса побив досвідченого домініканця Хав’єра Фортуну. У листопаді американець в Монте-Карло за суддівськими записками пройшов британця Стівена Сміта, вперше захистивши свій титул.
“Ми більш ніж щасливі прийняти бій проти Ломаченко. Я дуже натхненний цією можливістю і відчуваю, що готовий до поєдинку з ним. Ми самі просили організувати бій з Ломаченко, бо дуже хочемо показати світу, що можемо протиставити одному з кращих бійців в світі”, — розповів Дж.Соса.
Промоутер українця Боб Арум прокоментував ситуацію з вибором суперника: “Всі злякалися. Всі, крім Джейсона Соси. Він погодився на бій, тим самим довівши, що не боягуз”.
Додамо також, рейтинговий сайт BoxRec ставить Дж.Сосу на четвертий рядок в рейтингу кращих боксерів дивізіону.