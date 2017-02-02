В.Ломаченко проведет бой с американцем Дж.Сосою
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Чемпион мира по версии WBO в первом легком весе 28-летний украинец Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 8 апреля в США, передает УНН со ссылкой на сайт боксера.
Соперником украинца станет чемпион WBA в этом весе 28-летний американец Джейсон Соса (20-1-4).
"Регулярным" чемпионом по версии WBA потенциальный оппонент В.Ломаченко стал в июня 2016 года - в 11-м раунде техническим нокаутом Дж.Соса побил опытного доминиканца Хавьера Фортуну. В ноябре американец в Монте-Карло по судейским запискам прошел британца Стивена Смита, впервые защитив свой титул.
"Мы более чем счастливы принять бой против Ломаченко. Я очень вдохновлен этой возможностью и чувствую, что готов к поединку с ним. Мы сами просили организовать бой с Ломаченко, потому что очень хотим показать миру, что можем противопоставить одному из лучших бойцов в мире ", - рассказал Дж.Соса.
Промоутер украинца Боб Арум прокомментировал ситуацию с выбором соперника: "Все испугались. Все, кроме Джейсона Сосы. Он согласился на бой, тем самым доказав, что не трус ".
Добавим также, рейтинговый сайт BoxRec ставит Дж.Сосу на четвертую строчку в рейтинге лучших боксеров дивизиона.