В.Лобановського включили до топ-10 найкращих тренерів усіх часів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Офіційний сайт УЄФА опублікував список з десяти тренерів, які зробили найбільший внесок у розвиток футболу з моменту заснування Союзу європейських футбольних асоціацій у 1954 році, повідомляє УНН.
До десятки увійшов легендарний тренер київського "Динамо" Валерій Васильович Лобановський, якого сайт організації у своєму матеріалі назвав "футбольним науковцем".
Повний перелік топ-десяти має такий вигляд: Браян Клаф, Йохан Кройф, Вісенте дель Боске, сер Алекс Фергюсон, Еленіо Еррера, Удо Латтек, Рінус Міхелс, Жозе Моурінью, Арріго Саккі.
Нагадаємо, що в якості головного наставника "Динамо" В.Лобановський вісім разі вигравав чемпіонат СССР, 5 разів ставав чемпіоном України, здобував два Кубки володарів кубків, один Суперкубок Європи та три Кубка чемпіонів Співдружності.