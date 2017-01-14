В.Лобановского включили в топ-10 лучших тренеров всех времен
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Официальный сайт УЕФА опубликовал список из десяти тренеров, внесших наибольший вклад в развитие футбола с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций в 1954 году, сообщает УНН.
В десятку вошел легендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Васильевич Лобановский, которого сайт организации в своем материале назвал "футбольным ученым".
Полный перечень топ-десяти выглядит так: Браян Клаф, Йохан Кройф, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Ринус Михелс, Жозе Моуринью, Арриго Сакки.
Напомним, что в качестве главного наставника "Динамо" В.Лобановский восемь раз выигрывал чемпионат СССР, 5 раз становился чемпионом Украины, получил два Кубка обладателей кубков, один Суперкубок Европы и три Кубка чемпионов Содружества.