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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Литві хочуть заборонити володіти зброєю росіянам та білорусам, які живуть в країні

В Литві хочуть заборонити володіти зброєю росіянам та білорусам, які живуть в країні

Київ • УНН

 • 641778 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Комітет Сейму Литви з національної безпеки та оборони (КНБО) схвалив пропозицію його голови Лаурінаса Кащюнаса, в якій йдеться про заборону громадянам рф та рб володіти зброєю. Про це повідомляє місцеве видання Delfi, інформує УНН.

Деталі

За його словами, мета пропозиції - не допустити створення у Литві озброєних диверсійних груп у разі заворушень.

Відповідно до поправок до закону, постійним жителям країни, які не є громадянами країн, що відповідають обраним Литвою критеріям європейської та трансатлантичної інтеграції, буде заборонено купувати та зберігати зброю у Литві. Громадяни цих держав, у тому числі росії та білорусі, не зможуть купувати та зберігати зброю, пристосування для зброї, боєприпаси та їх частини.

Ті, хто вже має таку зброю, повинні будуть протягом року після набуття чинності законом відмовитися від неї - продати, переобладнати або здати в поліцію, а дозволи на зберігання або носіння зброї будуть анульовані. Інакше зброя буде конфіскована.

За даними Кащюнаса, дозволи на володіння зброєю видано 294 громадянам рф, які постійно проживають у Литві, і 46 білорусам.

Доповнення

В уряді Литви затвердили підготовлений міністерством економіки та інновацій список ворожих держав. До нього увійшли росія і білорусь.

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