В Литве хотят запретить владеть оружием россиянам и белорусам, живущим в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) одобрил предложение его председателя Лауринаса Кащюнаса, в котором говорится о запрете гражданам рф и рф владеть оружием. Об этом сообщает местное издание Delfi, сообщает УНН.
Детали
По его словам, цель предложения - не допустить создания в Литве вооруженных диверсионных групп в случае беспорядков.
Согласно поправкам к закону, постоянным жителям страны, не являющимся гражданами стран, отвечающих избранным Литвой критериям европейской и трансатлантической интеграции, будет запрещено покупать и хранить оружие в Литве. Граждане этих государств, включая россию и беларусь, не смогут покупать и хранить оружие, приспособления для оружия, боеприпасы и их части.
Те, кто уже имеет такое оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу отказаться от него - продать, переоборудовать или сдать в полицию, а разрешения на хранение или ношение оружия будут аннулированы. Иначе оружие будет конфисковано.
По данным Кащюнаса, разрешения на владение оружием выданы 294 гражданам рф, постоянно проживающим в Литве, и 46 белорусам.
Дополнение
В правительстве Литвы утвердили подготовленный министерством экономики и инноваций перечень неприятельских стран. В него вошли россия и беларусь.