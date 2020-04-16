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В лікарнях Буковини перебуває 124 пацієнти з COVID-19

В лікарнях Буковини перебуває 124 пацієнти з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У медичних закладах Буковини перебуває 124 пацієнти з COVID-19. За останню добу до лікарень госпіталізували 33 особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

“У медичних закладах Буковини станом на 16 квітня перебувають 344 людини. Із них у 124 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за останню добу до лікарень госпіталізували 33 людини. Найбільше хворих у ОКЛ, Чернівецькій міській лікарні № 1, Глибоцькій та Сторожинецькій ЦРЛ.

“В інфекційних відділеннях області станом на 16 квітня перебувають 40 пацієнтів у важкому стані; з них у реанімаціях — 25; на апаратах штучної вентиляції легень — 9”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того,наразі у Чернівецькій області в інфекційних відділеннях залишається 158 вільних ліжок; в реанімаціях — 43; вільних апаратів ШВЛ — 64.

Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 662 випадки COVID-19.

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