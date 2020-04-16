В лікарнях Буковини перебуває 124 пацієнти з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У медичних закладах Буковини перебуває 124 пацієнти з COVID-19. За останню добу до лікарень госпіталізували 33 особи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У медичних закладах Буковини станом на 16 квітня перебувають 344 людини. Із них у 124 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта — з підозрою”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за останню добу до лікарень госпіталізували 33 людини. Найбільше хворих у ОКЛ, Чернівецькій міській лікарні № 1, Глибоцькій та Сторожинецькій ЦРЛ.
“В інфекційних відділеннях області станом на 16 квітня перебувають 40 пацієнтів у важкому стані; з них у реанімаціях — 25; на апаратах штучної вентиляції легень — 9”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того,наразі у Чернівецькій області в інфекційних відділеннях залишається 158 вільних ліжок; в реанімаціях — 43; вільних апаратів ШВЛ — 64.
Нагадаємо, станом на ранок 16 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 662 випадки COVID-19.