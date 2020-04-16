В больницах Буковины находится 124 пациента с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Буковины находится 124 пациента с COVID-19. За последние сутки в больницы госпитализировали 33 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
“В медицинских учреждениях Буковины состоянию на 16 апреля находятся 344 человека. Из них у 124 пациентов подтверждено коронавирус, остальные — с подозрением”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что за последние сутки в больницы госпитализировали 33 человека. Больше всего больных в ОКБ, Черновицкой городской больницы № 1, Глибоцкий и Сторожинецкой ЦРБ.
“В инфекционных отделениях области по состоянию на 16 апреля находятся 40 пациентов в тяжелом состоянии; из них в реанимации — 25; на аппаратах искусственной вентиляции легких — 9”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, сейчас в Черновицкой области в инфекционных отделениях остается 158 свободных коек; в реанимации — 43; свободных аппаратов ИВЛ — 64.
Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Черновицкой области зафиксировано 662 случая COVID-19.