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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50371 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59189 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73220 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72751 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100608 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80665 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101965 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105627 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130734 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В больницах Буковины находится 124 пациента с COVID-19

В больницах Буковины находится 124 пациента с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10767 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В медицинских учреждениях Буковины находится 124 пациента с COVID-19. За последние сутки в больницы госпитализировали 33 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

“В медицинских учреждениях Буковины состоянию на 16 апреля находятся 344 человека. Из них у 124 пациентов подтверждено коронавирус, остальные — с подозрением”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за последние сутки в больницы госпитализировали 33 человека. Больше всего больных в ОКБ, Черновицкой городской больницы № 1, Глибоцкий и Сторожинецкой ЦРБ.

“В инфекционных отделениях области по состоянию на 16 апреля находятся 40 пациентов в тяжелом состоянии; из них в реанимации — 25; на аппаратах искусственной вентиляции легких — 9”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас в Черновицкой области в инфекционных отделениях остается 158 свободных коек; в реанимации — 43; свободных аппаратов ИВЛ — 64.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Черновицкой области зафиксировано 662 случая COVID-19.

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