В лікарні Одеси помер чоловік, в якого стріляв водій мопеда
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 лютого. УНН. У лікарні помер чоловік, який отримав кульове поранення в шию в результаті стрілянини на Київському ринку в Одесі 25 січня. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
“Тіло відправили на експертизу, аби встановити точну причину смерті, а також кваліфікацію кримінального провадження”, — зазначили в відомстві.
Нагадаємо, інцидент стався на Київському ринку в Одесі. Водій мопеда вистрелив в 62-річного чоловіка. Після цього стрілець сховався, по місту оголосили план-перехоплення. Коли його почали переслідувати правоохоронці, чоловік вистрелив собі в голову. Від отриманих травм він помер на місці.