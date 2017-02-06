В больнице Одессы умер мужчина, в которого стрелял водитель мопеда

"Тело отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, а также квалификацию уголовного производства", - отметили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел на Киевском рынке в Одессе. Водитель мопеда выстрелил в 62-летнего мужчину. После этого стрелок скрылся, по городу объявили план-перехват. Когда его начали преследовать правоохранительные органы, мужчина выстрелил себе в голову. От полученных травм он скончался на месте.