В больнице Одессы умер мужчина, в которого стрелял водитель мопеда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В больнице умер мужчина, получивший пулевое ранение в шею в результате стрельбы на Киевском рынке в Одессе 25 января. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
"Тело отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, а также квалификацию уголовного производства", - отметили в ведомстве.
Напомним, инцидент произошел на Киевском рынке в Одессе. Водитель мопеда выстрелил в 62-летнего мужчину. После этого стрелок скрылся, по городу объявили план-перехват. Когда его начали преследовать правоохранительные органы, мужчина выстрелил себе в голову. От полученных травм он скончался на месте.