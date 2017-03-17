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В.Лапа: тіньовий ринок алкоголю - відповідальність СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа переклав відповідальність за отруєння українців сурогатним алкоголем на правоохоронні органи. За його словами, виробниками сурогату має займатися СБУ. Про це він сказав під час прес-конференції, передає УНН.

“У всіх тих випадках, коли виявлявся нелегальний алкоголь, підприємства не були зареєстровані, не сплачувався акцизний збір з виробництва відповідної продукції. Це чистої води тіньовий ринок. Це чистої води кримінал. Це навіть питання не наше, ним займається Служба безпеки України”, - сказав В.Лапа, коментуючи часті випадки вилучення фальсифікованого алкоголю.

Окрім того, він зауважив, що якщо виробників фальсифікату притягувати до відповідальності, то кількість таких випадків зменшиться.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, лише торік в Україні офіційно було зареєстровано 96 випадків отруєнь неякісним алкоголем, із яких 49 випадків — закінчилися смертями.

Також нагадаємо, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.

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