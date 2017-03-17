В.Лапа: тіньовий ринок алкоголю - відповідальність СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа переклав відповідальність за отруєння українців сурогатним алкоголем на правоохоронні органи. За його словами, виробниками сурогату має займатися СБУ. Про це він сказав під час прес-конференції, передає УНН.
“У всіх тих випадках, коли виявлявся нелегальний алкоголь, підприємства не були зареєстровані, не сплачувався акцизний збір з виробництва відповідної продукції. Це чистої води тіньовий ринок. Це чистої води кримінал. Це навіть питання не наше, ним займається Служба безпеки України”, - сказав В.Лапа, коментуючи часті випадки вилучення фальсифікованого алкоголю.
Окрім того, він зауважив, що якщо виробників фальсифікату притягувати до відповідальності, то кількість таких випадків зменшиться.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, лише торік в Україні офіційно було зареєстровано 96 випадків отруєнь неякісним алкоголем, із яких 49 випадків — закінчилися смертями.
Також нагадаємо, у ВР вважають, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищенні акцизи на горілчані вироби в Україні.