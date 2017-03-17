В.Лапа: теневой рынок алкоголя - ответственность СБУ

"Во всех тех случаях, когда выявлялся нелегальный алкоголь, предприятия не были зарегистрированы, не уплачивался акцизный сбор по производству соответствующей продукции. Это чистой воды теневой рынок. Это чистой воды криминал. Это даже вопрос не наш, им занимается Служба безопасности Украины", - сказал В.Лапа, комментируя частые случаи изъятия фальсифицированного алкоголя.

Кроме того, он отметил, что если производителей фальсификата привлекать к ответственности, то количество таких случаев уменьшится.

Напомним, как сообщал УНН, только в прошлом году в Украине официально было зарегистрировано 96 случаев отравлений некачественным алкоголем, из которых 49 случаев - закончились смертями.

Также напомним, в ВР считают, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.