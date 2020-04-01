В кроці від виходу на ЧЄ-2020: кіберфутбольна збірна України провела відбірковий етап eEuro-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Збірна України з кіберфутболу у дисципліні PES не зуміла пробитися до фінальної частини eEuro-2020, завершивши виступи на першому етапі відбору, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.
Українські кіберфутболісти відіграли другий тур першого групового етапу кваліфікації європейської першості 2020 року. У групі Н "жовто-блакитні" зустрілися з командами Італії, Чорногорії, Уельсу, Андорри та Фарерських островів.
Перед ігровим днем збірна України посідала третє місце в шістці, відстаючи на один пункт від Чорногорії та на три — від Італії. Право продовжити відбір на другому груповому етапі давало лише друге місце, тож головними ставали поєдинки саме з прямими конкурентами. Українці поступилися італійцям — 2:4, а от чорногорців перемогли з рахунком 7:4. З іншими трьома суперниками взагалі проблем не виникло. Наші хлопці здолали Уельс (10:0), Андорру (10:1) та Фарери (9:3).
І все ж цього виявилося недостатньо для кваліфікації. Збірна Чорногорії сенсаційно переграла італійців (3:1) і на одне очко випередила "синьо-жовтих" у таблиці – 22 проти 23-х.
Зазначимо, що збірна України посіла третє місце в групі Н і вибула з турніру. Італійці (25 очок) вибороли пряму перепустку на eEuro-2020, а чорногорці виступатимуть на другому етапі відбору.