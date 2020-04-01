В шаге от выхода на ЧЕ-2020: киберфутбольна сборная Украины провела отборочный этап eEuro-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES не сумела пробиться в финальную часть eEuro 2020, завершив выступления на первом этапе отбора, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Украинские киберфутболисты сыграли второй тур первого группового этапа квалификации европейского первенства 2020 года. В группе Н "желто-голубые" встретились с командами Италии, Черногории, Уэльса, Андорры и Фарерских островов.
Перед игровым днем сборная Украины занимала третье место в шестерке, отставая на один пункт от Черногории и на три - от Италии. Право продолжить отбор на втором групповом этапе давало лишь второе место, поэтому главными становились поединки именно с прямыми конкурентами. Украинцы уступили итальянцам - 2:4, а вот черногорцев победили со счетом 7: 4. С другими тремя соперниками вообще проблем не возникло. Наши ребята преодолели Уэльс (10:0), Андорру (10:1) и Фареры (9:3).
И все же этого оказалось недостаточно для квалификации. Сборная Черногории сенсационно переиграла итальянцев (3:1) и на одно очко опередила "сине-желтых" в таблице - 22 против 23-х.
Отметим, что сборная Украины заняла третье место в группе Н и выбыла из турнира. Итальянцы (25 очков) завоевали прямую путевку на eEuro 2020, а черногорцы будут выступать на втором этапе отбора.