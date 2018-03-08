В Кропивницькому злочинці, погрожуючи пістолетом, намагались вкрасти ящик квітів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 березня. УНН. В Кропивницькому сьогодні, 8 березня, близько 10:00, на вулиці Генерала Родимцева, до охоронців порядку звернувся громадянин, та розповів, що чув постріли з автівки Ford Scorpio, яка стояла неподалік торговельного центру. Про це з посиланням на прес-службу ГУНП України в Кіровоградській області передає УНН.
Даний транспортний засіб стояв із заведеним двигуном на перехресті вулиці Генерала Родимцева. Окрім водія, в салоні авто перебував напівроздягнений пасажир. Та тільки-но вони побачили поліцейських, одразу сіли в авто та вдалися до втечі. На перехресті вулиці Сумської та провулку Верхнє Веселому патрульні наздогнали автівку, чоловіків затримали. Ними виявилися 38 та 53-річний мешканці обласного центру.
“В момент скоєння злочину, екіпаж патрульної поліції був поряд, тому затримання зловмисників зайняло лічені хвилини”, — пояснили патрульні.
Як з’ясувалося пізніше, двоє затриманих чоловіків під’їхали до продавця квітів і наказали йому покласти в салон авто ящик з квітами. А замість того, щоб розрахуватися за товар, один з них дістав предмет, схожий на пістолет, та вистрелив в бік продавця. На щастя ніхто не постраждав.
Нагадаємо, співробітники Рахівського відділення поліції (Закарпатська область) затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у крадіжці парфумів напередодні свят.