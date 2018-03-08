В Кропивницком преступники, угрожая пистолетом, пытались украсть ящик цветов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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17:10 • 60921 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64179 просмотра

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 марта. УНН. В Кропивницкому сегодня, 8 марта, около 10:00, на улице Генерала Родимцева, к блюстителям порядка обратился гражданин, и рассказал, что слышал выстрелы из автомобиля Ford Scorpio, который стоял неподалеку торгового центра. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУНП Украины в Кировоградской области передает УНН.

Данное транспортное средство стояло с заведенным двигателем на перекрестке улицы Генерала Родимцева. Кроме водителя, в салоне авто находился полураздетый пассажир. И как только они увидели полицейских, сразу же сели в машину и уехали. На перекрестке улицы Сумской и переулка Верхнее Веселое патрульные догнали машину, мужчин задержали. Ими оказались 38 и 53-летний жители областного центра.

"В момент совершения преступления, экипаж патрульной полиции был рядом, поэтому задержание злоумышленников заняло считанные минуты", - пояснили патрульные.

Как выяснилось позже, двое задержанных мужчин подъехали к продавцу цветов и приказали ему положить в салон авто ящик с цветами. А вместо того, чтобы рассчитаться за товар, один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону продавца. К счастью никто не пострадал.

Напомним, сотрудники Раховского отделения полиции (Закарпатская область) задержали местного жителя, которого подозревают в краже духов накануне праздников.

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