В Кривому Розі перемогла Слуга Народу - дані екзит-полу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У день виборів, 25 жовтня, в Кривому Розі на замовлення Фонду "Українська політика" був організований екзит-пол, повідомляє УНН.

За даними, отриманим за результатами опитувань близько 17 тисяч виборців, Партія "Слуга народу" перемагає на виборах до міської ради: за неї віддали свої голоси близько 35% криворіжців. На другому місці - Блок Вілкула з результатом 33%.

На виборах міського голови 44% виборців віддали голоси за чинного мера Юрія Вілкула, 33% - за висуванця "Слуги народу" Дмитра Шевчика. Остаточний результат виборів вирішиться у другому турі 15 листопада.

Опитування проводилося на виході з виборчих дільниць за Віденською методикою.

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