В Кривому Розі перемогла Слуга Народу - дані екзит-полу

За даними, отриманим за результатами опитувань близько 17 тисяч виборців, Партія "Слуга народу" перемагає на виборах до міської ради: за неї віддали свої голоси близько 35% криворіжців. На другому місці - Блок Вілкула з результатом 33%.

На виборах міського голови 44% виборців віддали голоси за чинного мера Юрія Вілкула, 33% - за висуванця "Слуги народу" Дмитра Шевчика. Остаточний результат виборів вирішиться у другому турі 15 листопада.

Опитування проводилося на виході з виборчих дільниць за Віденською методикою.