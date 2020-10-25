В Кривом Роге победила Слуга Народу - данные экзит-пола
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В день выборов, 25 октября, в Кривом Роге по заказу Фонда “Украинская политика” был организован экзит-пол, сообщает УНН.
По данным, полученным по результатам опросов около 17 тысяч избирателей, Партия “Слуга народа” побеждает на выборах в городской совет: за неё отдали свои голоса около 35% криворожан. На втором месте — Блок Вилкула с результатом 33%.
На выборах городского головы 44% избирателей отдали голоса за действующего мэра Юрия Вилкула, 33% — за выдвиженца “Слуги народа” Дмитрия Шевчика. Окончательный исход выборов решится во втором туре 15 ноября.
Опрос проводился на выходе из избирательных участков по Венской методике.