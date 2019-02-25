В Криму помер колишній член Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. В окупованому Криму помер делегат Курултаю кримськотатарського народу, член Меджлісу кримськотатарського народу попередніх скликань Шевкет Асанов. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, передає УНН.
"З Криму продовжують надходити гіркі звістки... Сьогодні вдень на 63 році життя раптово помер Шевкет Асанов, делегат Курултаю кримськотатарського народу, член Меджлісу кримськотатарського народу попередніх скликань", - написав Чубаров.
Як повідомляв УНН, у неділю, 24 лютого, в Сімферополі помер ветеран кримськотатарського національного руху Алі Кадиров.
Нагадаємо, минулого року кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер в лікарні після того, як його збив автомобіль в окупованому Криму.