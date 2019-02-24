У Криму помер ветеран кримськотатарського національного руху

"Сьогодні помер активіст кримськотатарського народу Алі аг'а Кадиров. Він був в числі тих, кого по-справжньому турбувала доля своїх одновірців", - повідомили в організації.

Відзначається, що Алі аг'а Кадиров неодноразово був присутній на зустрічах громадського об'єднання "Кримська солідарність" і висловлював слова підтримки всьому народу.

"Висловлюємо слова співчуття родині та близьким Алі аг'а Кадирова. Про дату і час дженазе повідомимо пізніше", - написали правозахисники.

Як повідомляв УНН, влітку минулого року кримськотатарський активіст Сервер Караметов помер в лікарні після того, як його збив автомобіль в окупованому Криму.



