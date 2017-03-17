В кожній п'ятій справі НАБУ фігурують керівники держкомпаній

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Майже в кожному п’ятому кримінальному провадженні, яке розслідує Бюро, серед фігурантів є керівники компаній із часткою держави 50% і більше. Про це повідомив Директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

“Державні підприємства потребують інвестиційної підтримки, але на заваді ій стають корупційні схеми, ініціаторами яких нерідко виступає топ-менеджмент цих структур”, — зазначив А.Ситник

Директор НАБУ повідомив, що майже в кожному п’ятому кримінальному провадженні, яке розслідує Бюро, серед фігурантів є керівники компаній із часткою держави 50% і більше.

“Через корупційні схеми на держпідприємствах виводяться колосальні ресурси, які можна було б запропонувати інвесторам. Наприклад, за три роки діяльності „газової схеми Онищенка“ ПАТ „Укргазвидобування“ отримало прибуток всього 25 млн грн, а за 4 місяці після її ліквідації — 162 млн грн”, — зазначив А.Ситник.

За його словами, знешкодження корупційних схем дозволить зробити економіку держави більш привабливою для інвестування.

Як повідомляв УНН, Антикорупційний комітет ВР сьогодні обговорить призначення аудитора НАБУ.

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