В каждом пятом деле НАБУ фигурируют руководители госкомпаний

"Государственные предприятия нуждаются инвестиционной поддержки, но на ее пути становятся коррупционные схемы, инициаторами которых нередко выступает топ-менеджмент этих структур", - отметил А.Сытник

Директор НАБУ сообщил, что почти в каждом пятом уголовном производстве, которое расследует Бюро, среди фигурантов есть руководители компаний с долей государства 50% и более.

"Через коррупционные схемы на госпредприятиях выводятся колоссальные ресурсы, которые можно было бы предложить инвесторам. Например, за три года деятельности "газовой схемы Онищенко" ПАО "Укргаздобыча" получила прибыль всего 25 млн грн, а за 4 месяца после ее ликвидации - 162 млн грн ", - отметил А.Сытник.

По его словам, обезвреживания коррупционных схем позволит сделать экономику государства более привлекательной для инвестирования.

Как сообщал УНН, Антикоррупционный комитет ВР сегодня обсудит назначение аудитора НАБУ.