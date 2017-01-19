В.Коваленка визнано найкращим футболістом України в категорії U-21

"У фінальному раунді голосування, куди потрапляли тільки кращі гравці за підсумками місячних опитувань, 21-річний півзахисник збірної України набрав 381 бал, до яких додалися ще 42 бонусних. У підсумку вийшло 423.

З 177 респондентів, серед яких були тренери, експерти, журналісти, В.Коваленка згадали 146 раз, в тому числі 104 - під №1.

Всього півзахисник Шахтаря набрав 71,75% можливих очок. Це більше, ніж у Івана Ордеця в 2013-му (53,96%) і у Руслана Малиновського в 2014-му (62,09%), але набагато менше, ніж у Івана Петряков в 2015-му (93,5%)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, динамівця В.Циганкова визнано найкращим футболістом України в категорії U-19.