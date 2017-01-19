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В.Коваленко признан лучшим футболистом Украины в категории U-21

В.Коваленко признан лучшим футболистом Украины в категории U-21

Киев • УНН

 • 9951 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко признали лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-21 в 2016 году, передает УНН со ссылкой на сайт "Золотой талант".

"В финальном раунде голосования, куда попадали только лучшие игроки по итогам месячных опросов, 21-летний полузащитник сборной Украины набрал 381 балл, к которым добавились еще 42 бонусных. В итоге получилось 423.

Из 177 респондентов, среди которых были тренеры, эксперты, журналисты, Коваленко вспомнили 146 раз, в том числе 104 - под №1.

Всего полузащитник Шахтера набрал 71,75% возможных очков. Это больше, чем у Ивана Ордеца в 2013-м (53,96%) и у Руслана Малиновского в 2014-м (62,09%), но гораздо меньше, чем у Ивана Петряков в 2015-м (93,5%)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, динамовца В.Циганкова признали лучшим футболистом Украины в категории U-19.

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