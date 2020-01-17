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В Конгрес США внесли новий законопроект про двопартійну підтримку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Резолюцію на підтримку України та українського народу внесла на розгляд Конгресу так звана група підтримки України у Палаті представників. Про це пише УНН із посиланням на видання Голос Америки.

В Конгрес США внесли новий законопроект про двопартійну підтримку України

“В час, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах, коли президент Путін нещодавно загарбав владу, Україна продовжує вживати заходів для посилення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу, ми вітаємо стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України підсилить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі”, — заявили законодавці української групи у Палаті представників США.

“Цей дуже важливий і вчасний крок підтверджує стратегічний інтерес Сполучених Штатів у зміцненні свободи та демократії в Європі — досягнення, яке неможливе без підтримки Сполученими Штатами України в боротьбі проти російської агресії”, — йдеться у повідомленні конгресменів.

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Резолюцію внесли на розгляд Конгресу в день, коли у Сенаті офіційно зачитали статті імпічменту президента США, що дало старт судовому процесу в цій справі.

Серед ініціаторів резолюції — співголови групи підтримки України у конгресі Марсі Каптур (Огайо), Енді Гаріс (Мериленд), Майк Квілі (Іллінойс), Браян Фіцпатрик (Пенсильванія).

"Будучи співголовами двопартійної української групи у Конгресі, ми раді представити цю двопартійну резолюцію, що підтверджує підтримку США українського народу та українського демократичного напрямку, вільного від російського злочинного впливу, — мовиться у заяві конгресменів.

Нагадаємо, голова Верховного суду США і сенатори присягнули перед судовим процесом над Трампом.

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