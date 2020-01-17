В Конгресс США внесли новый законопроект о двухпартийной поддержке Украины

“Во время, когда российская демократия, к сожалению, разрушается на наших глазах, когда президент Путин недавно захватил власть, Украина продолжает принимать меры для усиления своих демократических институтов. Как члены Конгресса, мы приветствуем устойчивость и достижения украинского народа в условиях российской агрессии. Успех Украины усилит интересы национальной безопасности США в регионе и во всем мире”, — заявили законодатели украинской группы в Палате представителей США.

“Этот очень важный и своевременный шаг подтверждает стратегический интерес Соединенных Штатов в укреплении свободы и демократии в Европе — достижение, которое невозможно без поддержки Соединенными Штатами Украины в борьбе против российской агрессии”, — говорится в сообщении конгрессменов.

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Резолюцию внесли на рассмотрение Конгресса в день, когда в Сенате официально зачитали статьи импичмента президента США, что дало старт судебному процессу в этом деле.

Среди инициаторов резолюции — сопредседатели группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур (Огайо), Энди Харрис (Мэриленд), Майк Квилу (Иллинойс), Брайан Фицпатрик (Пенсильвания).

"Будучи сопредседателями двухпартийной украинской группы в Конгрессе, мы рады представить эту двухпартийную резолюцию, подтверждающую поддержку США украинского народа и украинского демократического направления, свободного от российского преступного влияния, — говорится в заявлении конгрессменов.

Напомним, председатель Верховного суда США и сенаторы присягнули перед судебным процессом над Трампом.