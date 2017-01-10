В Колумбії обірвався підвісний міст, 11 осіб загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В Колумбії обірвався підвісний міст, внаслідок чого 11 осіб загинуло, повідомляє УНН з посиланням на El Tiempo.
Серед загиблих було троє дітей віком 2, 4 і 12 років.
Також повідомляється, що ще 14 людей отримали поранення.
Люди, що були там у момент, коли міст обірвався, впали з 80-метрової висоти.Вважається, що міст зруйнувався через надмірну вагу.
Зазначається, що цей міст був популярний серед туристів. Він був переповнений людьми, які прогулювалися там на свята.
Як повідомляв УНН, поблизу індонезійського курортного острова Балі обвалився міст, який сполучав два острови, що призвело до загибелі дев’ятьох людей.