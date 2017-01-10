В Колумбии оборвался подвесной мост, 11 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Колумбии оборвался подвесной мост, в результате чего 11 человек погибли, сообщает УНН со ссылкой на El Tiempo.
Среди погибших было трое детей 2, 4 и 12 лет.
Также сообщается, что еще 14 человек получили ранения.
Люди, которые были там в момент, когда мост оборвался, упали с 80-метровой высоты. Считается, что мост разрушился из-за большого веса.
Отмечается, что этот мост был популярен среди туристов. Он был переполнен людьми, которые прогуливались там на праздники.
Как сообщал УНН, вблизи индонезийского курортного острова Бали обрушился мост, который соединял два острова, что привело к гибели девяти человек.