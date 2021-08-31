В Колумбії напали на поліцейський відділок: 12 правоохоронців поранено

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“Терористичний напад на станції Аталая поліцейського округу 2 у Кукуті призвів до поранення 12 поліцейських та 2 цивільних”, — написав чиновник у своєму Twitter.

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Бригадний генерал Оскар Морено, командир столичної поліції Кукути, повідомив, що напад стався близько 6:30 ранку за місцевим часом, коли під стільцем на станції вибухнув пристрій.

Вибух торкнувся об’єктів та персоналу, які виїжджали на початок робочого дня, сказав Морено. Процес аналізу доказів, щоб спробувати знайти винних у нападі, вже почався.

Нагадаємо

Бойовики “Талібану” атакували провінцію Панджшер, проте опозиція відбила напад радикального руху, який захопив майже усі провінції Афганістану.