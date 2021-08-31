В Колумбии напали на полицейский участок: 12 правоохранителей ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По меньшей мере 12 полицейских и двое гражданских были ранены в понедельник, 30 августа, после нападения на полицейский участок в городе Кукута на северо-востоке Колумбии. Об этом заявил министр обороны Диего Молано, информирует УНН со ссылкой на “Синьхуа”.
Цитата
“Террористическое нападение на станции Аталая полицейского округа 2 в Кукуте привело к ранению 12 полицейских и 2 гражданских”, — написал чиновник в своем Twitter.
Детали
Бригадный генерал Оскар Морено, командир столичной полиции Кукута, сообщил, что нападение произошло около 6:30 утра по местному времени, когда под стулом на станции взорвалось устройство.
Взрыв затронул объектов и персонала, выезжали на начало рабочего дня, сказал Морено. Процесс анализа доказательств, чтобы попытаться найти виновных в нападении, уже начался.
Напомним
Боевики “Талибана” атаковали провинцию Панджшер, однако оппозиция отбила нападение радикального движения, захватившего почти все провинции Афганистана.