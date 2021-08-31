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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 16706 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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В Колумбии напали на полицейский участок: 12 правоохранителей ранены

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КИЕВ. 31 августа. УНН. По меньшей мере 12 полицейских и двое гражданских были ранены в понедельник, 30 августа, после нападения на полицейский участок в городе Кукута на северо-востоке Колумбии. Об этом заявил министр обороны Диего Молано, информирует УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

Цитата

“Террористическое нападение на станции Аталая полицейского округа 2 в Кукуте привело к ранению 12 полицейских и 2 гражданских”, — написал чиновник в своем Twitter.

Детали

Бригадный генерал Оскар Морено, командир столичной полиции Кукута, сообщил, что нападение произошло около 6:30 утра по местному времени, когда под стулом на станции взорвалось устройство.

Взрыв затронул объектов и персонала, выезжали на начало рабочего дня, сказал Морено. Процесс анализа доказательств, чтобы попытаться найти виновных в нападении, уже начался.

Напомним

Боевики “Талибана” атаковали провинцию Панджшер, однако оппозиция отбила нападение радикального движения, захватившего почти все провинции Афганистана.

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