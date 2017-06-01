В.Кобін провів останній поєдинок за "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Український фланговий захисник Василь Кобін залишив стан донецького "Шахтаря". Про це футболіст заявив на післяматчевій прес-конференції 32-го туру УПЛ проти "Олександрії", передає УНН.
"Це був мій останній матч за "гірників". Для себе вирішив, що треба поступитися місцем молодим, а колективу – рухатись уперед. Я дуже задоволений, що був частиною цієї команди протягом восьми років. Ми багато чого домоглися. Завжди допомагав "Шахтарю", чим міг. Для мене це велика честь", - наголосив В.Кобін.
Варто відзначити, що гравець виступав за "помаранчево-чорних" з 2009 року і завоював з командою 6 чемпіонських титулів.
Нагадаємо, що інший захисник клубу Олександр Кучер також завершив виступи за "Шахтар".