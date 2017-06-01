В.Кобин провел последний поединок за "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Украинский фланговый защитник Василий Кобин покинул расположение донецкого "Шахтера". Об этом футболист заявил на послематчевой пресс-конференции 32-го тура УПЛ против "Александрии", передает УНН.
"Это был мой последний матч за "горняков". Для себя решил, что надо уступить место молодым, а коллективу - двигаться вперед. Я очень доволен, что был частью этой команды в течение восьми лет. Мы многого добились. Всегда помогал "Шахтеру", чем мог. Для меня это большая честь", - подчеркнул В.Кобин.
Стоит отметить, что игрок выступал за "оранжево-черных" с 2009 года и завоевал с командой 6 чемпионских титулов.
Напомним, что другой защитник клуба Александр Кучер также завершил выступления за "Шахтер".