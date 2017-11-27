В КМДА розповіли, скільки витратять на новорічні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На новорічні заходи в столиці буде витрачено 4,5 млн гривень, при чому більшість з цих коштів витратять спонсори. Про це на прес-конференції повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова, передає УНН.
"Близько 4,5 млн гривень буде витрачено на всі новорічні заходи. З них тільки 150 тисяч йде на основне святкування, яке відбуватиметься на Софійській площі. Решту покриває організатор проекту разом з партнерами. Близько 2,1 млн гривень – це всі разом заходи у 10 районах міста. Близько 2,2 млн гривень – це видатки, які йдуть на відвідування малечею новорічних вистав, це зокрема діти пільгових категорій, діти бійців АТО, переселенці. Ці витрати йдуть за Департаментом освіти, молоді та спорту", - повідомила Попова.
Нагадаємо, в цьому році новорічну ялинку привезуть до Києва на Софійську площу до 7 грудня, офіційне відкриття відбудеться традиційно 19 грудня.