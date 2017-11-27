В КГГА рассказали, сколько потратят на новогодние мероприятия

"Около 4,5 млн гривен будет потрачено на все новогодние мероприятия. Из них только 150 тысяч идет на основное празднование, которое будет проходить на Софийской площади. Остальное покрывает организатор проекта вместе с партнерами. Около 2,1 млн гривен - это все вместе меры 10 районах города. Около 2,2 млн гривен - это расходы, которые идут на посещение малышами новогодних спектаклей, это в том числе дети льготных категорий, дети бойцов АТО, переселенцы. Эти расходы идут за Департаментом образования, молодежи и спорта", - сообщила Попова.

Напомним, в этом году новогоднюю елку привезут в Киев на Софийскую площадь до 7 декабря, официальное открытие состоится традиционно 19 декабря.