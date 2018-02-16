В КМДА розповіли, коли Київ отримає обладнання системи для Е-квитка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У найближчі місяці столиця очікує на повну поставку обладнання автоматизованої системи оплати проїзду для запуску Е-квитка. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, з посиланням на прес-службу відомтсва передає УНН.
“Ми частково отримали необхідне обладнання. Очікуємо поставку устаткування у повному обсязі в найближчі місяці. Та маємо пам’ятати, що спочатку треба провести встановлення, всі налаштування, підключення і перевірки — саме на це піде найбільше часу. Тобто, власне запуск — процес не тривалий, більше часу потрібно на попередню та підготовчу роботу”, — підкреслив Д.Давтян.
За його словами, після впровадження автоматизованої системи оплати проїзду пасажири зможуть використовувати картку киянина, транспортну картку (електронний проїзний), банківську безконтактну картку, смартфон (сплачувати через мобільний додаток, екран або NFC) та QR-код.
Нагадаємо, 7 травня 2017 року набув чинності закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті” розроблено з метою створення умов для впровадження системи автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті шляхом надання відповідних повноважень органам місцевого самоврядування та для ефективного вирішення проблеми функціонування системи транспортних пільг.
Закон було прийнято 17 січня депутатами Верховної Ради, а вже 3 лютого його підписав Президент України.