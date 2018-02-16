В КГГА рассказали, когда Киев получит оборудование системы для Э-билета
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В ближайшие месяцы столица ожидает полную поставку оборудования автоматизированной системы оплаты проезда для запуска Э-билета. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, со ссылкой на пресс-службу видомтсва передает УНН.
"Мы частично получили необходимое оборудование. Ожидаем поставку оборудования в полном объеме в ближайшие месяцы. И должны помнить, что сначала надо произвести установку, все настройки, подключения и проверки - именно на это пойдет больше времени. То есть, собственно запуск - процесс не долгий, больше времени требуется на предыдущую и подготовительную работу", - подчеркнул Д.Давтян.
По его словам, после внедрения автоматизированной системы оплаты проезда пассажиры смогут использовать карточку киевлянина, транспортную карточку (электронный проездной), банковскую бесконтактную карточку, смартфон (платить через мобильное приложение, экран или NFC) и QR-код.
Напомним, 7 мая 2017 вступил в силу закон о введении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте" разработан с целью создания условий для внедрения системы автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте путем предоставления соответствующих полномочий органам местного самоуправления и для эффективного решения проблемы функционирования системы транспортных льгот.
Закон было принято 17 января депутаты Верховной Рады, а уже 3 февраля его подписал Президент Украины.