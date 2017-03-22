В КМДА розкритикували роботу Мінприроди

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Очищення заводу "Радикал" від небезпечних речовин є питанням національного масштабу. Проте, на сьогодні проблема так і не зрушила із мертвої точки. Про це повідомила заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Ганна Сандалова в коментарі УНН.

Так, за словами Г.Сандалової, Мінприроди продовжує ігнорувати звернення Київської міської ради щодо визначення варіанту демеркуризації (видалення ртуті - ред.) столичного заводу “Радикал”.

Більше того, у профільному міністерстві тривалий час відсутня як стратегія вирішення проблеми небезпечних відходів в Україні загалом, так і алгоритм дій, відповідно.

"Київ не може самотужки вирішити проблеми "Радикалу". Ще наприкінці минулого року ми надсилали звернення до Мінприроди, так от відповіді досі немає. Мене нікуди не запрошували, я не чула взагалі, щоб це питання якось рухалось, на жаль. Ми час від час знову звертаємось, але на сьогодні зрушень немає. Питання заводу "Радикал" - це вже питання національного масштабу, його потрібно вирішувати на рівні країни. Але сьогодні немає ні стратегії, ні бачення, ні алгоритму", - розповіла вона.

Також, Г.Сандалова повідомила, що у профільному міністерстві загалом відсутнє стратегічне бачення поводження з відходами. Причина – відсутність бажання врегулювати ситуацію, яка з роками лише погіршується.

"Немає зацікавленості і бажання дивитись на проблему зі сміттям в країні загалом. Є якісь застарілі механізми, які працюють, а якщо щось десь трапляється – маємо те, що маємо. Тобто, немає алгоритмів поводження із відходами, немає стратегічного бачення, що ми із цими відходами робимо. Є якісь поодинокі заходи, є фахівці, які беруться вирішувати деякі питання, але на рівні держави цього немає", - сказала вона.

Також, Г.Сандалова висловила сподівання , що у разі затвердження чіткого плану дій, який вже готується місцевою владою, Мінприроди все ж таки зверне увагу на екологічні проблеми заводу "Радикал".

Нагадаємо, на заводі “Радикал” вже 20 років перебувають особливо небезпечні речовини, а саме 200 тис. тонн ртуті, які влада ніяк не може утилізувати.

Фінансування заходів з екологічної санації забрудненої ртуттю території ВАТ “Радикал” у 2014 та 2015 роках за рахунок державних коштів не проводилось через прийняття постанови Кабміну (прем’єр-міністр А.Яценюк) від 01.03.2014 №65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”.

При цьому у Мінприроді вважають, що проблеми заводу “Радикалу” має вирішувати столична влада.

Як раніше повідомляв УНН, міністр екології О.Семерак ( квота “Народного фронту”) загалом вважає, що хаотична та безконтрольна ситуація у сфері поводження з небезпечними відходами, це перш за все, відповідальність виробників, а не Мінприроди.

Також нагадаємо, за останній час Мінприроди самоусунулося від контролю за забрудненням атмосферного повітря та поводженням з радіоактивними відходами.

Остання доповідь Мінприроди про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

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